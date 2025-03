Auto in panne con le gomme bucate. L’AutoPalio disseminata di chiodi

Poggibonsi (Siena), 25 marzo 2025 – Una decina di auto in panne con le gomme bucate. Sulla Palio sembra pendere una vera e propria maledizione. Come se non bastassero i cantieri infiniti, le buche e il traffico record, ieri a complicare la vita agli automobilisti in transito sulla Siena-Firenze ci si è messa anche una foratura. Chiodi seminati da qualcuno, e quindi atto vandalico, o materiale perso da un camion? E’ un interrogativo per adesso senza risposta.

E’ successo intorno alle 9, nel giro di qualche minuto, tra le uscite di Tavarnelle e San Donato, in direzione Siena, a pochi chilometri da Poggibonsi. Prima una, poi un’altra e un’ altra ancora: sono una decina le auto che sono state costrette a fermarsi per una gomma bucata. Sul posto sono arrivati anche gli addetti dell’Anas e la polizia stradale di Siena. Ci sono stati attimi di comprensibile nervosismo tra gli automobilisti momentaneamente appiedati e alle prese con il cambio della gomma.

Tra loro c’era chi aveva un appuntamento importante, chi doveva prendere il treno o comunque arrivare a destinazione entro una certa ora. Hanno dovuto rassegnarsi al ritardo, tra imprecazioni e chiamate con il cellulare a chi li stava aspettando. La notizia delle forature a catena è approdata anche sui social e ha avuto ampio risalto soprattutto sulla pagina facebook ‘Quelli dell’Autopalio’, nata proprio per tenere alta l’attenzione sulle criticità della Palio e condividere in tempo reale informazioni utili sul traffico: code, lavori in corso, incidenti e chiusure. Un monitoraggio costante di quello che accade sulle sempre più problematica Siena-Firenze, la strada dei disagi e delle polemiche. Come sanno benissimo tutti quelli che la percorrono per motivi di lavoro o di studio. Una striscia di asfalto incandescente dove si viaggia alla media di un incidente al giorno, la maggior parte in prossimità dei lavori in corso.

La pericolosità nelle ore di punta è a livelli di guardia e spesso basta un banale tamponamento a mandare in tilt il traffico. Ieri, l’ultimo imprevisto in ordine di tempo. Un episodio simile è accaduto qualche anno anno fa anche sulla pista ciclabile Poggibonsi-Colle, con tanti ciclisti rimasti a piedi per una foratura di gruppo provocata da chiodi e puntine da disegno disseminati lungo il percorso da mani stupide. Un episodio su cui ha indagato la polizia municipale.