Ponte a Tressa (Siena), 3 aprile 2024 – Intervenuto dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi per un’auto alimentata a gasolio andata a fuoco in mezzo alla strada. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio in località Ponte a Tressa, nel Comune di Monteroni d’Arbia.

Sul posto i pompieri del comando di Siena, sede centrale, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio. Non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto polizia locale.