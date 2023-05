Auto contro una gelateria "Il negozio era chiuso Per fortuna niente clienti davanti al bancone"

"Ho visto solo la seconda parte dell’accaduto, non so cosa sia successo prima. Ero dietro al bancone che stavo preparando il gelato, sentito il rumore dei cespugli mi sono avvicinata vedendo la macchina che saltava il marciapiede in diagonale, strusciando quella davanti che era posteggiata. Non c’era nessuno al volante, nel senso che forse la signora si era sentita male accasciandosi. Non lo so, dico la verità. La Fiat Panda, invece, è finita contro il montante della gelateria. Fortuna che eravamo ancora chiusi, apriamo alle 12", racconta ancora turbata dall’incidente Miriam Bertelli, la giovane addetta alla vendita.

Il nastro bianco e rosso delimita l’area dove sono già in corso i lavori per sistemare la struttura portante mentre in fila, di fronte alle vaschette colorate di gelato, ci sono giovani e bambini per prendere cono o coppetta. "Meno male che non c’era nessun cliente in quel momento, neppure persone sul marciapiede che qui di solito è affollato. Poteva accadere il peggio", ripete più volte una delle socie de ’Il Bacio’, Elisa Buini, attività che si trova in viale Vittorio Emanuele quasi all’incrocio con via Ricasoli. Dove ieri, pochi minuti prima di mezzogiorno, si è verificato il singolare incidente: la Panda condotta da una donna di 58 anni di Siena è finita inspiegabilmente contro la gelateria.

"Sulle prime ho sentito il rumore, ripeto, pensavo che fosse qualcosa caduto davanti e mi sono avvicinata alla vetrina. Quando la macchina ha sbattuto, la porta si è aperta: sono rimasta impietrita. Non sapevo cosa fare", aggiunge Miriam Bertelli. Poi qualcuno ha chiamato i soccorsi. E’ arrivata l’ambulanza della Pubblica assistenza di Siena che l’ha portata alle Scotte dove è stata ricoverata. A svolgere gli accertamenti è stata una pattuglia della polizia municipale. "Nessun danno grosso al negozio, solo un po’ di spavento per la dipendente", dice la proprietaria. Che aggiunge: "E’ andata bene, siamo stati fortunati che non cera nessuno". Tanto clienti si avvicinano, chiedono spiegazioni. Se qualcuno si è fatto male.

Laura Valdesi