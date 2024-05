Auto carica di sigarette rubate: fermato. Complice scappa per i campi

Grazie al fiuto e all’intuito della polizia stradale sono state sequestrate 275 stecche di sigarette di note marche trafugate nei giorni precedenti e ritrovare nell’ Autostrada del sole. per questo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione uno straniero.

Erano le 8 quando gli agenti della Polstrada di Arezzo-Battifolle in servizio di vigilanza si sono visti superare a forte velocità da due uomini a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, diretta a Sud. Appena il tempo ai loro sguardi di incrociarsi, che si sono dati all’inseguimento.

Raggiunta l’auto, la pattuglia ha intimato l’alt al conducente, ma questo, dopo aver rallentato, ha accelerato frettolosamente per poi immettersi, con una brusca manovra, all’interno dell’area di servizio di Montepulciano Ovest.

Gli occupanti della Stelvio, abbandonato il veicolo, si sono dati alla fuga scappando a piedi in direzioni opposte: uno è riuscito a dileguarsi nelle campagne circostanti saltando la rete di recinzione, mentre l’altro, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dai poliziotti.

Sull’auto erano state stipate ben 275 stecche di sigarette dei marchi più venduti, risultate in parte rubate nei giorni precedenti presso una tabaccheria della provincia di Udine.

Il giovane bloccato - uno straniero di 20 anni, senza fissa dimora in Italia e sprovvisto di permesso di soggiorno - è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e condotto presso il carcere di Siena a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per individuare la provenienza delle altre sigarette rinvenute, nonché l’identità del complice che è riuscito a fuggire.