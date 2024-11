Autisti di ambulanza. Corso alle Misericordie

Crescono le conoscenze tecniche e operative per gli autisti delle ambulanze attivi nel campo dell’emergenza. Circa cento persone tra volontari e dipendenti delle Misericordie della provincia (nel dettaglio le confraternite di Siena, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Staggia Senese, Montalcino, Monticiano, Cetona, San Quirico d’Orcia, Trequanda e Sarteano) hanno sostenuto a Poggibonsi gli esami per ottenere la certificazione di autisti di urgenza per i mezzi adibiti al soccorso. La sede della locale Misericordia, in via Alessandro Volta, ha ospitato la prova teorica, mentre il piazzale degli impianti sportivi del Bernino (nella foto un momento della giornata) ha poi accolto i candidati del progetto di formazione. Le lezioni e gli esami finali sostenuti dagli autisti, sono passaggi fondamentali anche per permettere alle associazioni di volontariato, attive in questo delicato, rilevante settore, di adeguarsi alla legge regionale 83/2019 in materia di servizi di emergenza.

Una notevole partecipazione di addetti al soccorso, dunque, a un’iniziativa che si inserisce nel quadro dei programmi mirati a offrire dei servizi sempre più al passo con le esigenze delle comunità. L’appuntamento di Poggibonsi, nell’arco di ben nove ore, dalle 7 alle 16, ha visto impegnati dodici istruttori del Gruppo senese per la formazione degli autisti.

Oggi, invece, prende il via la seconda parte del corso per autisti di urgenza. Tutto per lo svolgimento dei servizi specifici di emergenza richiesti dalla Centrale del numero unico dell’emergenza 112 (ex 118), grazie al contributo di personale formato in maniera sempre più adeguata a beneficio delle necessità della popolazione nei diversi territori.

Paolo Bartalini