Attraversamenti per i pedoni, i lavori

Sono stati affidati i lavori per la realizzazione di sette attraversamenti pedonali a Colle. A renderlo noto è stato il vice sindaco Marco Speranza. "Abbiamo iniziato con gli attraversamenti più urgenti che avevamo promesso in campagna elettorale. Per Campiglia e Borgatello, strade non di competenza comunale, sarà fatto un affidamento diverso". Gli attraversamenti che verranno realizzati sono in Via Diaz (vicino la pasticceria), in Viale dei Mille (vicino le scuole), al Ponte di Spugna, mentre due nella zona industriale di San Marziale e due in Strada di Selvamaggio. I lavori iniziano la prossima settimana. Interventi che erano richiesti da tempo soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale dei pedoni e per cercare di ridurre la velocità delle auto in alcune zone e quartieri di Colle.