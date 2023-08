Attività ‘Gli indiani acchiappa sogni’

Il motto è stato ‘vietato annoiarsi’ per i quasi 100 bambini che si sono cimentati ne ‘Gli indiani acchiappa sogni’ per attività e giochi nel mondo dei Pellerossa. Sei settimane di attività verso la cultura degli indiani d’America per l’#E...State Insieme2023 che ha raccolto tante adesioni. Questo è il risultato dei campi estivi dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni promosso e organizzato dalla Pubblica Assistenza di Poggibonsi Organizzazione di volontariato e cooperativa sociale Pleiades. Ogni famiglia ha potuto scegliere di aderire a più campi, fino ad un massimo di tre, oppure ad uno soltanto. "Siamo soddisfatti per i risultati di questa nostra proposta estiva che contiene un’idea di intrattenimento e anche di apprendimento, per far sì che i bambini possano scoprire storie e temi nuovi - fa notare Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv - Le circa 100 adesioni rappresentano una buona risposta e un riscontro sicuramente positivo per le attività che organizziamo ogni anno per sostenere le famiglie dopo la chiusura della scuola e dare possibilità ai ragazzi di imparare, con leggerezza, sviluppando le loro passioni e curiosità".

Fabrizio Calabrese