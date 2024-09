Atti offensivi notturni nella Torre. “Violato il lutto, gesti indecenti”

Siena, 23 settembre 2024 – Atti offensivi hanno colpito ieri notte la Contrada della Torre, che ha fermamente condannato il gesto, tanto più a poche ore dal decesso di Aurora Misciattelli Paparozzi, la capitana che nel 2005 riportò la vittoria in Salicotto dopo 44 anni: questa mattina alle 10 il feretro arriverà nell’oratorio della Contrada, dove alle 14 si celebrerà il funerale. A condannare l’azione anche Massimo Spessot, priore dell’Onda, che stasera terrà un’assemblea straordinaria sull’accaduto.

La Torre ha reso noto l’accaduto ieri mattina con una nota stampa: “L’intera città di Siena si è fermata per unirsi al dolore di una parte di essa, profondamente colpita dal grave lutto per la perdita della proprio capitana vittoriosa in una giornata che doveva essere altresì di festa, accettando, grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale e del Magistrato delle Contrade, di rinviare una importante manifestazione cittadina come la consegna del Masgalano e di un premio speciale, dimostrando così quale sia il vero carattere della senesità, della sensibilità e dell’appartenenza genuina a una comunità”.

“Allo stesso tempo, alcuni che si autoritengono ’Contradaioli’ e che stavano festeggiando in una via vicina – prosegue la nota della Torre – hanno creduto opportuno di violare tale lutto entrando all’interno del rione deserto per lasciare un’impronta indelebile del loro modo di intendere la partecipazione a un grave momento di tristezza e di difficoltà di una consorella, compiendo ai loro occhi “un’impresa di grandissimo livello”.

“La Contrada della Torre, indignata per tale comportamento, che ha violato anche l’interno dei propri locali – prosegue la nota – intende denunciare alla città, ciò che alcuni “appartenenti a una Contrada” sono capaci di fare oltrepassando ogni più elementare limite di decenza e di rispetto umano. Rammaricati di dover dedicare, in questi giorni tristi, anche solo pochi minuti del nostro tempo per stigmatizzare questo deprecabile episodio, lasciamo ogni commento al giudizio di Siena”.

Poi la comunicazione del priore dell’Onda Spessot: “I comportamenti di pochi sconsiderati non vanno identificati o confusi con quelli di una Contrada. La Contrada Capitana dell’Onda prende pertanto totalmente le distanze dai fatti accaduti questa notte, che hanno riguardato il territorio e i locali della Contrada della Torre. Questi fatti niente hanno a che vedere con la cultura contradaiola e il rispetto delle tradizioni”. Questa sera alle 21.30 l’assemblea straordinaria. All’ordine del giorno “fatti accaduti nella notte del 22 settembre“.