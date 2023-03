Ateneo della danza 13 podi su 15 gare per i giovani talenti

Il 24, 25 e 26 febbraio gli allievi dell’Ateneo della Danza di Siena sono stati protagonisti del Concorso di danza expression 2023, a Danza In Fiera a Firenze: i giovani sono risultati pluripremiati dalla giuria internazionale in performance di danza classica e contemporanea. Sono 13 i podi conquistati su 15 partecipazioni dagli studenti dell’Ateneo, suddivisi in 8 primi posti, 4 secondi posti e 1 terzo posto. A testimonianza del grande lavoro svolto, sono state anche assegnate 9 borse di studio ad altrettanti allievi dell’Ateneo senese.