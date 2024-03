Associazione medici per l’ambiente. Ciclo di incontri

Si ricostituisce a Siena, grazie all’impegno di neo medici senesi, l’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia. Per l’occasione è stato organizzato un incontro pubblico dal titolo ’Girotondo con la natura. Crescere i bambini nel mondo di oggi: quali sono i rischi reali della crisi climatica per la salute e come ridurli’. L’evento, in programma giovedì 21 marzo alle 18, si terrà presso la Limonaia dell’area verde di Camollia, con il patrocinio del Comune, Prescrizioni Verdi, le mamme di Marghe e Italian academy of sports medicine & dentistry. "Inquinamento e cambiamenti climatici influiscono sulla salute dei bambini - dichiarano Martina Meocci e Flavia Del Grosso di ISDE Italia –. Noi medici abbiamo un dovere prima di tutto: sensibilizzare la popolazione e i decisori politici sull’importanza di attività di prevenzione primaria. Per questo abbiamo deciso di avviare un ciclo di incontri"