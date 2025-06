Assemblea sul piano. Unesco

"Tutelare il valore del centro storico, garantire sostenibilità e sviluppo; avanzare proposte, formulare osservazioni: Pienza apre ai cittadini". Su questo tema il Comune di Pienza ha indetto un’assemblea pubblica per questa sera alle 21 nella sala convegni “Rino Massai” per il piano di gestione Unesco.

"Intervenire con le proprie idee, proposte, valutazioni, per contribuire – si legge nella nota del Comune – ad aggiornare il piano di gestione del sito Unesco ‘Centro storico". Per un sito Unesco, il piano di gestione è il documento in cui viene descritto il modo per tutelare il suo enorme valore.

Gli obiettivi strategici del piano devono tener conto di tre necessità: conservazione, sostenibilità e lo sviluppo del patrimonio.

"La volontà – si legge nella nota stampa del Comune – è andare oltre il mero documento tecnico. Da qui l’intento di produrre un testo divulgabile, che abbia valore accademico ma che parli più lingue, non solo quella tecnica, ma anche quella dei non ‘addetti ai lavori’, affinché possa diventare strumento ‘vivo’, condiviso e fatto proprio dalla popolazione. Perciò è fondamentale e auspicabile una partecipazione attiva della comunità". Entro la fine del prossimo anno il piano operativo del Comune dovrà essere aggiornato "per tradurre in azioni pratiche gli indirizzi generali del Piano strutturale: il piano di gestione Unesco potrà assumere valore di indirizzo rispetto allo strumento urbanistico". Messi a punto due questionari già disponibili online e su locandine e che saranno distribuiti nell’assemblea, elaborati dal dipartimento di Economia politica e statistica dell’Università di Siena.