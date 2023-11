Asp, le nomine di Palazzo pubblico. La presidenza va alla Lega con Pratesi

Cambio al vertice di Asp: il sindaco Nicoletta Fabio ha designato i rappresentanti dell’amministrazione comunale nell’Azienda servizi alla persona ’Città di Siena’, sia nel consiglio di amministrazione che neil collegio dei revisori dei conti. Guido Pratesi (foto), Ilaria Nannini, Lucia Vichi e Roberto Berardi sono i nominativi individuati per il Cda "effettuata la valutazione della documentazione presentata dai candidati – si legge nel documento relativo alla nomina –, attestante l’esperienza, la professionalità e la competenza degli stessi, nel rispetto del principio di rappresentanza di genere". Faranno invece parte del collegio dei revisori dei conti Marco Grazzini e Massimo Dominijanni. Si chiude quindi l’epoca del presidente Mario Valgimigli, espresso dalla Lega in quanto partito di maggioranza relativa nella precedente amministrazione. Il vertice di Asp resta al Carroccio, ma stavolta con Pratesi, già rettore dell’Opera Metropolitana del Duomo, che avrà come vicepresidente il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Berardi; le altre due componenti del Cda sono invece di area civica. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal Comune di Siena, mentre sono tre i revisori dei conti, di cui due nominati da palazzo pubblico e uno dal Cda dell’Asp.

C.B.