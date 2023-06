Asilo nido ‘Rodari’: via ai lavori Sono previsti sia l’ampliamento che l’adeguamento sismico

di Marco Brogi

Presto al via i lavori per l’ampliamento e l’adeguamento sismico dell’asilo nido Gianni Rodari. In questi giorni è stata affidata la gara d’appalto, che è stata vinta dalla ditta Zancariello di Poggibonsi. Erano state invitate in tutto otto imprese, ma con un’offerta di 489mila euro Zancariello ha sbaragliato la concorrenza. Complessivamente, compresi gli oneri di sicurezza, l’intervento in questione, finanziato con il Pnrr, avrà un costo di 511mila euro. I lavori partiranno nella prossime settimane e il nido sarà trasferito temporaneamente in un’altra struttura scolastica. Da settembre i bambini e le bambine che già frequentano il Rodari svolgeranno l’attività educativa nella scuola d’infanzia di via Risorgimento. Gli iscritti per la prima volta al nido d’infanzia comunale andranno a La Coccinella. "Abbiamo già condiviso con i genitori questo temporaneo spostamento necessario per i lavori – spiega il sindaco David Bussagli. In questi anni l’edilizia scolastica ha rappresentato un’autentica priorità per la nostra amministrazione. L’obiettivo è di adeguare e migliorare i nostri edifici scolastici rendendoli più sicuri e più belli". Il progetto prevede la costruzione non solo nuove aule ma anche un nuovo accesso, nuovi spazi per le attività. In queste settimane Poggibonsi è un grande cantiere aperto. Tra i principali lavori pubblici in corso grazie alle risorse intercettate dall’amministrazione comunale sul Pnrr, la ristrutturazione del condominio solidale di via Trento, la riqualificazione dell’ex scalo merci ferroviario e di via Gallurì, piazza Amendola e parte di via Frilli, l’ efficientamento del cinema teatro Politeama. Opere pubbliche per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro. E poi ci sono i lavori effettuati di recente o sulla rampa di lancio a Staggia. In quest’ottica, nelle prossime settimane partirà la tanto attesa riqualificazione di piazza Grazzini mentre proprio qualche giorno fa è stato approvato il progetto esecutivo per il restyling in via Borgo Vecchio, nel centro storico del paese. Nel territorio di Poggibonsi, insomma, sarà un’estate all’insegna delle opere pubbliche.