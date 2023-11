Asilo da dedicare allo storico sindaco

Per i colligiani Enzo Sammicheli, sindaco dal 1967 al 1980, è stato (ed è ancora) ‘Burasca’, ma chi lo ha conosciuto sa bene che quel soprannome non era affatto dovuto ad un carattere ‘fumino’. Anzi, di lui è rimasta celebre la risposta che diede a Papa Paolo VI (fu il primo sindaco comunista ad essere ricevuto da un pontefice in udienza privata) che gli aveva chiesto perché andasse così d’accordo con il vescovo Fausto Vallainc: "Santità, noi privilegiamo ciò che ci unisce a quello che ci divide". In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, arriva la proposta di intitolare allo storico sindaco di Colle il nido d’infanzia comunale, contenuta in un ordine del giorno presentato dal gruppo ‘Su per Colle’, in accordo con la famiglia, che sarà discusso nella prossima seduta del consiglio comunale.