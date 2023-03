Asili nido comunali Confermate le quote di compartecipazione

La giunta ha approvato la delibera sui nidi d’infanzia comunali, relativa alle quote di compartecipazione alle spese per l’anno educativo 20232024. Il Comune dispone di 7 asili nido: sono stati confermati i criteri di calcolo già adottati per la determinazione di quote mensili e la fascia di esonero fino a 5.500 euro. La quota massima per il tempo pieno è di 430 euro e per il tempo corto di 326 euro: esonero per Isee inferiore a 5.500 euro, applicato anche agli utenti che si trovano in particolari contingenti circostanze.