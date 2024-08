Asciano (Siena), 29 agosto 2024 – Incendio di sterpaglie intorno alle 12,50 in località Le Cortine, nel Comune di Asciano. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che stavano minacciando alcuni capannoni e un recinto per cavalli.

Non si segnalano persone o animali coinvolti.