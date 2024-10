"Ascensori fermi. Una soluzione con il Masterplan"

Malfunzionamento degli ascensori alle Scotte. L assessore Giuseppe Giordano ha risposto all interrogazione de Le Biccherne, illustrata da Michele Cortonesi: "La direzione aziendale del Policlinico annuncia che un efficace programma di miglioramento del sistema degli ascensori, attuabile nel medio e lungo periodo, è stato sviluppato nel noto Masterplan aziendale, mentre nel breve periodo è in corso un’importante azione migliorativa riguardante la revisione del contratto di manutenzione".

"In base ai dati trasmessi dal dg Antonio Davide Barretta – ha spiegato Giordano – alle Scotte sono in esercizio 76 impianti elevatori distinti in ascensori di servizio, ascensori per utenza esterna, monta lettighe e montacarichi, ubicati in tutti i lotti oltre alla palazzina amministrativa e all’asilo. Tali impianti hanno un’età media di 23 anni (generalmente dai 49 ai 10 anni) e sono regolarmente manutenuti dalla ditta Schindler Spa, azienda leader nel settore, che contrattualmente garantisce il pronto intervento nei primi quindici minuti dell’allarme in caso di fermo con uomo in cabina h24 tutti i giorni". L’assessore alla sanità ha proseguito spiegando che "negli ultimi sei mesi si sono registrati dai quattro ai sei guasti giornalieri (circa il 6,6% del totale), spesso causati da urti durante i trasporti di persone o cose, occorsi su impianti diversi e normalmente risolti nell’arco della giornata lavorativa. Tempi maggiori si osservano per reperire ricambi specifici". E infine: "Verrà rivisto il contratto di manutenzione, aumentando il numero di tecnici a disposizione".