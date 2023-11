Ascensore del Baluardo. Sono cominciati i lavori. Dureranno sei settimane

E’ prevista in sei settimane, la durata dei nuovi lavori iniziati a Colle per il ritorno in esercizio dell’impianto di risalita dalla città bassa a quella alta, fermo da 32 mesi dopo i numerosi stop temporanei degli anni 2018, 2019 e 2020. Se non ci saranno altri intoppi, il cantiere sarà smontato entro la prima decade di dicembre, ma il sospirato ‘fine lavori’ non sarà automaticamente anche la fine dell’operazione riavvio, dal momento che per riaccendere definitivamente i motori sarà necessario aspettare i tempi burocratici (mai brevi e, soprattutto, mai certi) del collaudo e del rilascio delle autorizzazioni ministeriali. Per un totale di spesa di circa 101.000 euro, i lavori avviati consistono nella sostituzione dell’attuale argano di vecchia concezione, definito ‘con albero su tre punti di appoggio’, con uno di nuova generazione più funzionale e sicuro, delle funi di trazione, del dispositivo di sicurezza che arresta immediatamente gli ascensori in caso di emergenza e dei rulli guida delle due cabine. Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di un dispositivo di teleallarme, la revisione delle porte delle cabine e delle pulsantiere elettriche. Operazioni che si aggiungo a quelle già effettuate dopo lo stop - come la sostituzione dei meccanismi di apertura e chiusura delle porte e il posizionamento di nuove cerchiature di acciaio alla ‘gabbia ascensori’ - e che, secondo i piani dell’amministrazione comunale e dell’impresa esecutrice dei lavori, consentiranno di migliorare il comfort, la durata negli anni e l’affidabilità dell’impianto e di anticipare i lavori per la revisione decennale obbligatoria del 2026.

A.V