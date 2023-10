Torna Arte nelle Teche. Il Comune di Siena, con Sigerico, promuove anche per il 2024 l’iniziativa che vede coinvolti attraverso opere d’arte, giovani artisti, studenti, associazioni e cooperative sociali. L’esposizione avverrà all’interno di teche lungo la galleria del parcheggio Il Campo. I progetti devono pervenire per via telematica entro il 30 novembre.