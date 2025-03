Arte e design alla Rocca aldobrandesca

La Rocca aldobrandesca come contenitore di iniziative culturali e artistiche sempre al centro dell’attenzione da parte dei canali comunicativi. L’amministrazione comunale di Piancastagnaio apre gli spazi del suo più sublime e importante monumento alla creatività contemporanea, mettendo a disposizione gratuitamente gli spazi interni per una programmazione di mostre ed eventi dedicati all’arte contemporanea e al design, tra il prossimo 30 ottobre e il 30 aprile 2026. L’assessore alla cultura Pierluigi Piccini commenta così: "Con questa iniziativa l’amministrazione intende promuovere il talento curatoriale delle nuove generazioni, offrendo loro un contesto di grande fascino storico e architettonico in grado di sviluppare e presentare progetti espositivi originali".

"Il bando – prosegue ancora Piccini – è rivolto esclusivamente a curatori singoli o collettivi di età non superiore ai 35 anni al momento della candidatura. Le proposte selezionate entreranno a far parte di una programmazione che intende spaziare tra le diverse forme dell’arte e design contemporaneo: pittura, scultura, fotografia, video, arte, arte digitale, installazioni, oggetti e progetti di design".

"L’anticipo nella selezione – conclude Piccini – permetterà di curare nel dettaglio ogni fase del progetto, dalla produzione, alla comunicazione, valorizzando sia i contenuti delle mostre sia il ruolo della Rocca come spazio culturale aperto alle sperimentazione e al dialogo tra pubblico e artisti. Il Comune sosterrà la promozione dell’intero calendario espositivo, attraverso i propri canali e reti istituzionali. I curatori selezionati dovranno occuparsi dell’organizzazione del progetto, del coordinamento degli artisti coinvolti e dell’allestimento in accordo con il Comune".