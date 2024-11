Arrischianti, spettacoli e laboratori

Ai nastri di partenza la nuova stagione del Teatro degli Arrischianti di Sarteano: spettacoli, laboratori e tanto altro. La Nuova Accademia degli Arrischianti annuncia l’apertura di una stagione ricca di eventi emozionanti e coinvolgenti per il pubblico di tutte le età. Si parte con “Oppla”, sabato 7 dicembre, ore 17,30, uno spettacolo di clown di e con Angelika Georg, preceduto dal laboratorio “La scoperta del naso”, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle 15 alle 20.

Si prosegue con l’imperdibile appuntamento dello spettacolo di Capodanno, per la regia di Laura Fatini, “Quelle come Kate” (ispirato a “La bisbetica domata” di Shakespeare), Sabato 28, Lunedì 30, Martedì 31 dicembre, ore 21,30 e domenica 29 dicembre, ore 17,30. Seguono, nel nuovo anno, “Il Danubio, lo storione e la memoria”, (26 gennaio, ore 17:30), concerto di Renata Lacko per la Giornata della Memoria 2025, “Nikita”, (2 febbraio, ore 17,30) di Francesca Sarteanesi e Tommaso Cheli. La Compagnia degli Arrischianti torna in scena con i propri attori con “Doomsday clock - l’Apocalisse arriva a mezzanotte” (1 e 3 marzo, ore 21,30) testo e regia di Laura Fatini, con Luca Mauceri, Giulia Roghi e Pierangelo Margheriti, e con “Poco più, poco meno” (sabato 15 marzo, 21,30, domenica 16 marzo, 17,30), di Aldo Nicolaj, per regia di Gabriele Valentini con Livia Castellana. La stagione si conclude domenica 30 marzo, ore 17.30, con “Il vagabondo delle stelle”, di e con Francesco Pennacchia.

Molti i laboratori teatrali che affiancano gli spettacoli. Per informazioni e prenotazioni, www.arrischianti.it o contattare i numeri 347-7593716, 393-5225730.