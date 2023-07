Arianna, diploma con lode "Ora mi iscrivo a Biologia"

di Luca Stefanucci

Futuro, stiamo arrivando. Vacanze "ufficialmente" iniziate anche per gli studenti dell’Istituto "Pellegrino Artusi" di Chianciano Terme, la scuola alberghiera che nel corso degli anni ha lanciato tanti futuri professionisti, alcuni dei quali si sono poi affermati ad alti livelli, nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza.

Anche quest’anno, al termine degli Esami di Stato, non sono mancati i 100, sei in tutto quelli assegnati, la valutazione ovviamente più ambita da chi durante il quinquennio ha profuso impegno, costanza, serietà e attenzione negli studi. E poi c’è un voto ancora più speciale ed è il 100 e lode, prestigioso, di Arianna Mazzetti, 5B Enogastronomia, classe in cui spicca anche il 100 di Lucia Palazzini. Tra i "magnifici 100" figurano Giovanni Getti (5° Sala e Vendita), Samuele Bozzini, Carloni Ambra, Giada Rosati e Hanna Weissenegger (5B Sala e Vendita). Buoni risultati complessivamente e soprattutto la soddisfazione, da parte della scuola, di vedere già degli studenti impegnati a fare la conoscenza del mondo del lavoro anche in strutture importanti. Perché la scuola deve dare solide basi ai ragazzi e a Chianciano si è lavorato bene facendo anche tanta pratica ed esperienze sul campo che sono fondamentali. Poi c’è chi continuerà con gli studi e questo è proprio il caso di Arianna Mazzetti, ragazza che vive a Cetona e con le idee già molto chiare. "Studierò Biologia all’Università di Siena, mi sono appassionata in questi anni alle lezioni di Scienze dell’Alimentazione grazie al professore Walter De Giacomi che ringrazio così come i docenti Barbara Tiezzi e Dolores De Lorenzi. Voglio continuare il cammino che ho intrapreso ma in un’altra ottica, da qui la scelta del percorso universitario. Consiglierei a tutti di fare l’alberghiero a Chianciano, sono felice di questi anni che sono stati anche difficili con il Covid di mezzo. Ci tengo a dire grazie a tutti i miei compagni ed ai professori".

Usciti anche i risultati a Montalcino: al Liceo Linguistico "Lambruschini", 100 e lode per Maddalena Andreini, Emma Arrivati e Martina Tiberi e 100 per Matilde Pieri e Veronica Sabatini. Al Professionale Agrario c’è stato invece un unico 100 ed è quello di Giada Brandi.