Area vasta, la sanità fa squadra. Programmazione coordinata per migliorare cure e accessibilità

Prosegue il lavoro di programmazione comune dell’Ausl Toscana sud est, dell’Azienda ospedaliero universitaria senese ed Estar iniziato due anni fa. Si è tenuto ieri al centro didattico Le Scotte il secondo dei tre incontri provinciali previsti, in cui sono stati illustrati il rendiconto 2024 e gli obiettivi aziendali per il prossimo triennio.

"La scelta delle tre aziende di fare un lavoro di programmazione coordinato si fonda su principi ispiratori significativi che devono essere preservati e proiettati nel futuro – ha commentato l’assessore al diritto alla salute della Toscana Simone Bezzini –. Fra questi il miglioramento della qualità delle cure, la garanzia di pari opportunità di accesso ai servizi nei territori e l’uso appropriato delle risorse".

In generale il clima è di soddisfazione, reciproca stima e voglia di innovare. "In un momento di difficoltà, non solo finanziarie, per i sistemi sanitari regionali bisognerebbe puntare sulla collaborazione inter-aziendale e prendere atto dei limiti e delle distorsioni della mancanza di collaborazione – ha spiegato il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta –. Un ringraziamento sentito ai nostri professionisti che ci credono e stanno costruendo progetti inter aziendali importanti".

Il nuovo documento amplia ancora di più i margini di collaborazioni fra le tre aziende, aumentando i campi in cui lavorare insieme. "I numeri della sinergia tra Aou Senese e Ausl Tse sono in crescita e rappresentano un rapporto che si rafforza giorno dopo giorno, grazie al lavoro degli specialisti, al ruolo di coordinamento della regione e al supporto di Estar – ha detto il dg dell’Ausl Tse, Marco Torre –. La collaborazione consente di mettere in rete domanda e offerta di salute e di migliorare la risposta complessiva del sistema sanitario. Proseguiremo in azioni di confronto al fine di elaborare proposte per un ulteriore miglioramento delle prestazioni sanitarie e per creare le condizioni migliori per quanti lavorano per assicurare cure e assistenza ai pazienti".

Lo sguardo è già proiettato al futuro, con l’intenzione di proseguire in un progressivo e continuo miglioramento dei servizi. "Estar è stato delegato dalla Regione per attuare investimenti della Missione 6 del Pnrr proprio in tecnologie informatiche, ingegneria clinica e formazione – ha spiegato Daniele Testi, direttore generale Estar –. Stiamo lavorando alla digitalizzazione dei Dea, all’acquisizione di dispositivi per Cot, all’adeguamento tecnologico e allo sviluppo delle competenze per il fascicolo sanitario elettronico, oltre a un corso di formazione sulle infezioni ospedaliere. Interventi significativi sono stati programmati, e in parte già realizzati, anche nell’Area Vasta Toscana sud est, con un investimento totale di 30 milioni di euro tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Ausl Toscana sudest".

Eleonora Rosi