Area sosta camper: serve la svolta. Il Comune di Poggibonsi si attiva

Comune di Poggibonsi al lavoro per mettere finalmente a disposizione dei viaggiatori del plein air un’area di sosta camper come si deve. Una lacuna segnalata da più parti e che l’amministrazione intende colmare quanto prima per dare una risposta efficace a un problema che si ripresenta puntualmente nel periodo primavera-estate, in coincidenza della ripresa del turismo itinerante, con coda di polemiche e disagi. La soluzione più praticabile è quella di realizzare una nuova area di sosta alle Lame, all’immediata periferia della città.

"Ho sentito vari commenti sull’attuale area di sosta del Vallone – spiega la sindaca Susanna Cenni –. Difficile dissentire, quel luogo non è certo all’altezza delle esigenze, ne siamo del tutto consapevoli. Abbiamo individuato intanto due possibilità, una è in zona Le Lame. Sì tratta di aree private, ma abbiamo già qualche ipotesi che ci è stata sottoposta e che esamineremo". Non ci sarebbero invece i presupposti per la ristrutturazione dell’ area camper del Vallone.

"Abbiamo approfittato del bando nazionale per l’allestimento di aree per i camper, presentando un progetto per la sua risistemazione e il suo ammodernamento- aggiunge Cenni-. Siamo in attesa dell’esito del bando. Ma era molto restrittivo nei requisiti, si riferiva alle sole aree di proprietà pubblica (noi possediamo quella), e al vincolo dell’ affidamento in gestione a privati (non so quanto appetibile con un’area cosi piccola). Tuttavia abbiamo deciso di provarci comunque, proprio perché siamo consapevoli delle sue condizioni attuali". Come dire, insomma, che la soluzione più a portata di mano è quella della realizzazione di una nuova area di sosta alle Lame.

Il fatto che Poggibonsi, regno del camper, non abbia un’area attrezzata adeguata per il turismo en plein air, non è passato inosservato. La questione è approdata più volte anche in consiglio comunale con varie interrogazioni delle opposizioni. Dagli stabilimenti del "Made in Valdelsa" esce circa il 90 per cento della produzione nazionale. Qui operano veri e propri colossi del settore: Trigano, LuanoCamp (la ex Rimor), Pla, Laika, con migliaia di addetti. Senza dimenticare che a Poggibonsi ha sede l’ Associazione Produttori Caravan e Camper e che il turismo open air anche in Italia sta vivendo un vero e proprio boom. Anche per questo il territorio non può permettersi il lusso di avere un’area di sosta non all’altezza.