Archivio di Stato aperto in notturna. Visite emozionali al Museo delle Biccherne

Stasera e venerdì 6 dicembre apertura straordinaria in notturan dalle 18 alle 22 dell’Archivio di Stato di Siena. ’Svelare le fonti. Percorsi emozionali e immersivi in notturna al Museo delle Biccherne’: stasera l’appuntamento è in occasione dei 166 anni dell’Archivio di Stato; il 6 dicembre sarà ’Archivio a parfum’, alla scoperta delle Biccherne. Il 17 novembre 1858 il Granduca Leopoldo II istituiva l’Archivio di Siena, riconoscendo il grande valore documentario delle carte ancora conservate della Repubblica e dello ‘Stato nuovo’ di Siena. L’Archivio di Stato propone dunque due aperture straordinarie e alcune attività per raccontare la sua storia: una storia di persone, di carte e di archivi. Un patrimonio documentario di eccezionale valore anche artistico, come nel caso delle Biccherne, che si è sedimentato nel corso del tempo ed è stato oggetto di restauri, riordinamenti, inventariazioni, studi, approfondimenti. Sia nel corso dell’Ottocento che successivamente, e soprattutto oggi, il patrimonio dell’Archivio si amplia anche con acquisizioni, depositi e donazioni. Sarà inoltre possibile vivere una suggestiva esperienza dell’Ufficio di Biccherna con i visori in realtà immersiva.