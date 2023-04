Aquila: stasera cena in società

· AQUILA

– Martedì 18 aprile cenino infrasettimanale.

– Sabato 22 aprile cena e serata anni ’80 con il gruppo degli 80sete in cucina e Dj Ettore alla console.

– Vi ricordiamo poi che quest’anno l’ormai tradizionale Festa del Vino si terrà nelle date 11-12-13 maggio.

· BRUCO

– Sono iniziati i corsi per alfieri e tamburini. Si tengono tutti i martedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30.

– Venerdì 21 aprile in società si svolgerà la cena per il passaggio di consegna tra Rettori del Magistrato delle Contrade. Si potranno effettuare le prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al numero: 3335970892 o all’indirizzo email [email protected] ( indicando il numero di bambini e di celiaci se presenti) fino alla mezzanotte di martedì 18 aprile, salvo esaurimento posti nei giorni precedenti. Le tessere dovranno essere ritirate inderogabilmente in società mercoledì 19 e giovedì 20 aprile dalle 21,30 alle 23,30.

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ai Voltoni. Gli allenamenti si svolgeranno nei seguenti giorni: lunedì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 16 alle 18.

· GIRAFFA

– Oggi trekking alle Biancane di Monterotondo con Cesare Gazzei, Guida Ambientale Escursionistica di ‘Controsole Trekking in Toscana’.

– Giovedì 20 aprile nella sala delle vittorie, alle 18,30, presentazione del libro ‘In hoc Palio Vinces’ di Diego Consales e interverranno alla presentazione i pittori dei drappelloni vinti Laura Brocchi, Francesco Carone e Massimo Stecchi.

– Per partecipare agli eventi prenotarsi tramite appSDG, mail ([email protected]) o contattando Chiara Doretti (338 12946.

· LEOCORNO

– Lunedì 17 aprile Complemese. Cena della minestra riscaldata. La cena verrà improvvisamente interrotta da un’edizione straordinaria del TG.. E’ possibile prenotarsi specificando nome e cognome e le eventuali allergie e intolleranze mediante l’apposita App entro oggi. Per soci e famiglie.

· LUPA

– La contrada è lieta di inaugurare la prossima mostra del Museo d’Inverno. Durante la serata di inaugurazione oltre che le opere in mostra, appartenenti alla collezione di Emanuele Becheri, saranno visibili le opere permanenti e site specific realizzate negli anni appositamente per gli spazi del Museo. Inaugurazione sabato 22 aprile alle 18 dal 23 aprile al 11 giugno 2023 visita su appuntamento. Sarà inoltre visibile il nuovo banner esterno ricamano a mano dal laboratorio di Sarte e Bandieraie della Contrada della Lupa e ispirato alla grafica dell’invito.

· ONDA

– Mercoledì 19 aprile cenino in Società, per info e prenotazioni è possibile contattare Giancarlo Monari.

– ‘Le origini di Siena tra miti e archeologia’. È questo il titolo dell’incontro in programma sabato 22 aprile alle 18 nella Cripta di San Giuseppe. All’iniziativa interverranno: Massimo Pianigiani, archeologo; Maria Gabriella Carpentiero, Soprintendenza ABAP Siena, Grosseto e Arezzo e Jacopo Bruttini, ricercatore indipendente. .

· PANTERA

– Corsi alfieri e tamburini a partire da giovedì 27 aprile ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, alla società Due Porte. I corsi sono aperti ai nati a partire dall’anno 2017. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected]

· TORRE

– Oggi alle 10 assemblea della Paglietta con aperitivo. Alle 20,30 cenino del 30esimo anniversario delle Bandieraie. Gara Culinaria.