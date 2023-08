Aquila-Pantera, Siena: Nervosismo fra i Canapi al Palio

Rivalità, sale di questo Palio. Finora ad interpretarlo in maniera plateale sono state Aquila e Pantera, che fra i canapi hanno fatto rivivere un po’ il ’duello’ fra Tartuca e Chiocciola di luglio, però senza le impennate stile Una per tutti.

Nervosismo c’è stato soprattutto nelle prime battute della mossa, in particolare appunto tra le rivali Pantera e Aquila, tant’è che il mossiere ha fatto uscire tutti per due volte. Ma come mostra la foto sopra e altre che pubblichiamo su www.lanazione.itsiena, Viso d’angelo, che l’Aquila ha affidato a Bighino, ha morsicchiato più volte Scompiglio nella Pantera su Anda e Bola. Per l’Assunta Tartuca (Grandine su Schietta) e Chiocciola (Gingillo su Reo confesso) non hanno dato spettacolo preferendo misurarsi sul tufo con la Tartuca che sembra intenzionata a tallonare la rivale, tenendole il fiato sul collo. Torre e Oca? Tutte le carte saranno giocate la sera del Palio.