Apre ’Si Riabilita’ alla Coroncina Un nuovo centro fisioterapico per la città

È aperto a Siena ‘Si Riabilita’, un nuovo Centro Fisioterapico alla Coroncina in strada della Tressa 9, al Centro Commerciale Tressa. L’associazione tra professionisti inaugura la propria attività nello stesso luogo in cui trovano posto anche diversi ambulatori di medici di varie specializzazioni, con cui ‘Si riabilita’ collabora. Il Centro è stato realizzato all’interno di uno spazio privo di barriere architettoniche, facilmente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici e dotato di ampio parcheggio riservato. "Si Riabilita – spiegano dall’associazione – non dispone solo di una vasta gamma di attrezzature tecniche, ma di mani esperte e menti aperte per disegnare un modello riabilitativo che possa sfidare il futuro, poggiando su esperte professionalità e giovani leve promettenti. Vogliamo realizzare un luogo in cui il paziente trovi risposta alle proprie domande e non perda tempo prezioso nella ricerca della migliore qualità di vita possibile, tutelando così la propria salute fisica e psichica".