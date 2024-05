Apre Penny Market "Siena è importante per noi, altre novità in arrivo"

Un nuovo punto ‘Penny Market’ a Siena, il primo all’interno delle mura del centro storico, è stato inaugurato ieri all’interno della Galleria Metropolitan. Si tratta di una prima volta per la città, trattandosi del primo supermercato con prezzi discount a sorgere sulle lastre. Un’offerta diversa, che ha incuriosito i senesi, che già dalle prime ore del mattino hanno sfruttato l’apertura per aggirarsi tra scaffali e corridoi e fare la spesa. "Siena per noi è una città importante – ha sottolineato Nicola Pierdomenico, amministratore delegato di Penny Italia, intervenuto al taglio del nastro - qui siamo già presenti presenti da anni con altri punti vendita. Una piazza in cui abbiamo un rapporto cruciale con una clientela fedele che ci ha sempre premiati. Per noi essere ancora più vicini alle persone è fondamentale, dando la possibilità anche a chi non ha la possibilità di muoversi di fare la spesa nel centro storico. Un’apertura che rafforza la nostra presenza sia nella regione che nella provincia".

Con 560 metri quadri di superficie e 14 collaboratori in organico, il Penny Market proporrà ai clienti una vasta gamma di prodotti, con un occhio di riguardo alle eccellenze del territorio e ai brand locali. Inoltre, all’interno del supermercato si potrà trovare un reparto macelleria, una gastronomia servita e un punto caldo, bake off e pasticceria, oltre a pesce fresco e una vasca regionale. I clienti in pausa pranzo o alla ricerca do un pranzo veloce, potranno consumare il take-away e le offerte gastronomiche in una terrazza adibita affacciata sul Duomo.

"Ci saranno altre novità importanti che riguardano gli altri punti vendita su Siena - ha continuato Pierdomenico - dove implementeremo gli stessi servizi trovabili in questo store, nella direzione di essere sempre più attenti al territorio e di interloquire con i produttori locali, dando alla clientela un’offerta il più aderente possibile alle proprie abitudini. La Toscana è importante per noi, Siena lo è molto, come questo punto vendita".

Qualità e convenienza al centro dell’offerta di Penny, ma anche sostenibilità, con la campagna ‘Viviamo sostenibile’ che garantisce nei punti vendita la battaglia allo spreco alimentare.

