Apre le visite Ares, chiude Ungaros. Benitos il 15 a Pian delle Fornaci

A tagliare per primo il nastro delle visite a Pian delle Fornaci per essere ammesso all’Albo sarà Ares Elce, il cavallino allenato da Federico Guglielmi, che arriverà con Compilation. S’inizia alle 8, venerdì 14 marzo. Ma nella prima giornata sarà interessante attendere anche le ore 10 quando toccherà ai cavalli della scuderia di Massimo Milani dove c’è Anda e Bola, comprato dalla famiglia Westerman. Tornerà Criptha del ’principe’ Massimo Marchetti,. Presenti Zenis e Zentiles. Non mancheranno anche tante novità mentre dalla scuderia di Gingillo, alle 16, ecco Comancio che è segnato alla moglie Federica Regnani. Un mezzosangue da tenere sott’occhio per la Piazza. Il Comune ha deciso che la commissione veterinaria, guidata da Carlo Alberto Minniti, insieme ai colleghi Incastrone, Strozzi e Gialletti, lavorerà fino a buio: l’ultimo gruppo alle 18 con Dada e Ester Queen. Idem sabato 15 marzo. Sarà interessante rivedere Benitos, il cavallo vittorioso dell’ultimo Palio nella Lupa, portato da Dario Colagè. La visita è alle 9. Il vecchietto degli iscritti con i suoi 15 anni, il biondo Remorex, arriverà sempre sabato a fine mattinata con Massimo Columbu. Viso d’angelo e Diodoro alle ore 15 con Tittia. Ultimo giorno di visite domenica 16 che si aprono con il botto visto che c’è Tale e quale, il mezzosangue di Lucia Toto allenato da Giosué Carboni, barbero che in Piazza può ancora dire la sua. Occhi addosso anche a Dovizia e a Chiosa vince. Come pure a Zio Frac, presentato da Bellocchio insieme ad un’altra cavallina che era già piaciuta tanto lo scorso anno e che potrebbe – chissà? – debuttare: Dorotea Dimmonia. L’ultimo visitato? Ungaros.

Tutti i cavalli dovranno avere passaporto e confomità ai requisiti richiesti, a partire dall’Elisa per il rilievo degli anticorpi nei confronti del virus dell’anemia infettiva equina.

La.Valde.