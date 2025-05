Appuntamento con la raccolta alimentare. La filiera solidale parte dai supermercati

Oltre 200 associazioni toscane coinvolte, 2mila volontari al lavoro, 125 punti vendita mobilitati per il primo appuntamento dell’anno con la raccolta alimentare, domani, promossa da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie. Grazie all’iniziativa tonnellate di generi alimentari arriveranno nelle mense solidali, negli empori Caritas e sulle tavole delle persone più bisognose. Con le due raccolte alimentari del 2024 sono state donate 386 tonnellate di prodotti e 162mila confezioni di prodotti scolastici. Soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno uno speciale allestimento che metterà in evidenza i generi alimentari di base, quelli indispensabili per chi vive in condizioni di bisogno. Basterà metterli nel carrello e, dopo aver pagato la spesa alla cassa, lasciarli ai volontari. Ii prodotti donati verranno poi ritirati dalle associazioni e dalle Caritas, arrivando in poco tempo sulle tavole dei bisognosi, nelle mense ed empori solidali. I generi alimentari più richiesti sono olio d’oliva e di semi, farina, pasta, conserva, carne, tonno e legumi, succhi di frutta, latte, prodotti per la prima colazione, prodotti per i bambini, di igiene personale e cura della casa.