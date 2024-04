Appello via social Mobilitazione per accudire il cane Eros

POGGIBONSI

Una rete solidale in Valdelsa per prendersi cura di Eros (nella foto), un cagnolino in là con gli anni e sofferente di crisi epilettiche. Alessandra, la padrona, doveva essere ricoverata in ospedale a causa di una patologia e non sapeva come accudire il suo Eros e così si è rivolta al canile dell’associazione Una a Poggibonsi. Da lì il via a una serie di contatti attraverso i post sui social per permettere a Eros di contare su persone di buona volontà – quindici in tutto, a conti fatti – disposte a turno a recarsi a Colle di Val d’Elsa a casa della donna (che ha fornito loro le chiavi) per portare a passeggio il nuovo amico, dargli la pappa e regalargli la sua dose quotidiana di coccole. Oltre alle medicine salvavita delle quali Eros ha bisogno. Adesso Alessandra, la ’mamma’, sta bene ed è tornata a occuparsi di Eros. Non prima però di aver ringraziato gli angeli che in sua assenza per ragioni di salute si sono amorevolmente dedicati alle esigenze del suo caro ’vecchietto’.

Pa.Bart.