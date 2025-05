Appello per l’oratorio: "Volontari, aiutateci"

di Giuseppe Serafini

A pochi giorni dall’inaugurazione del grande oratorio Parrocchiale S.Filippo Neri a Piancastagnaio che è prevista per sabato 24 maggio alle ore 16.30 l’invito dei due sacerdoti che guidano la comunità parrocchiale pianese alla popolazione per sabato 17, dunque domani, è quello di trascorrere un intero pomeriggio – quello che precederà la grande festa aperta a tutto il paese – di lavoro volontario verso la nuova struttura per completare le ultime pulizie e per la sistemazione dei locali in vista della celebrazione inaugurale.

Nel frattempo è arrivato il messaggio inviato dal cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi che non sarà presente alla cerimonia perché impegnato, dopo il ritorno in diocesi e i giorni del Conclave, con la solennità patronale della Madonna di San Luca.

Saranno presenti invece il vescovo di Sovana Pitigliano Orbetello, Bernardino Giordano a cui spetterà il compito del taglio del nastro inaugurale, e il vescovo emerito Giovanni Roncari. Il nuovo oratorio dedicato al patrono di Piancastagnaio, realizzato nell’ ex Hotel Capriolo, sarà punto di incontro per la popolazione.

Oltre ai locali per la catechesi sacramentale, il nuovo oratorio sarà a disposizione per le attività legate alla solidarietà e per servizi rivolti alle esigenze di bisognosi e diversamente abili. Al suo interno spazi per le attività ricreative dei giovani e giovanissimi, un consultorio per l’aiuto psicologico e di ascolto rivolto a famiglie e coppie in difficoltà. Insomma, un valore aggiunto per la vita dell’intera comunità.