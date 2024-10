"Apertura dei cassonetti, incomprensibile il cambiamento"

Suscita polemiche a Poggibonsi, in via Giosuè Carducci, un "cambio di verso" per l’apertura dei cassonetti. "In precedenza – affermano alcuni abitanti della zona – i contenitori erano girati in maniera opportuna all’interno, in una sorta di isola creata appositamente per l’accesso anche delle persone con disabilità. Poi abbiamo scoperto che l’apertura dei cassonetti, senza un apparente motivo, si trovava non più verso l’interno, bensì dal lato della strada principale. Una inversione che non comprendiamo. Tra l’altro nelle vicinanze è presente anche una rotatoria, nell’area che unisce via Giosuè Carducci con via Dante. Il problema? Tutte le volte che ci rechiamo a conferire la spazzatura – concludono i residenti che si sono rivolti a La Nazione – rischiamo di essere investiti dalle auto che transitano da quel punto anche a velocità sostenuta".

Paolo Bartalini