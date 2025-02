Aperta la selezione per un meccanico nella sede di Siena

Autolinee Toscane è alla ricerca di un addetto per potenziare la struttura che si occupa dell’attività di manutenzione bus all’interno della sede operativa di Siena. La risorsa sarà chiamata a svolgere attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti, sulle strutture e sulle apparecchiature dei bus. Tra i requisiti richiesti ci sono il diploma di scuola media inferiore; conoscenza del pacchetto Office; disponibilità a muoversi sul territorio presso i centri di manutenzione aziendali; disponibilità a lavorare su turni anche festivi; esperienza pregressa minima di un anno in ambito manutentivo veicoli, truck, bus; e idoneità psico-fisica. Sono richieste anche competenze tecniche in ambito elettrico/elettronico e la conoscenza dei processi di isolamento dell’avaria e di analisi del guasto. Si tratta di un incarico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.