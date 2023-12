Anziano truffato da due donne. Entrano in casa con un raggiro e gli sottraggono soldi e gioielli

Circuiscono anziano settantaseienne e lo derubano nella propria abitazione per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Piancastagnaio e adesso i Carabinieri della locale stazione stanno indagando per scoprire l‘identità delle due giovani donne che si sono approfittate dell’anziano, vedovo da alcuni anni e che vive solo nel suo appartamento nel centro storico del paese.

Un brutto episodio che arriva a pochi giorni dall’incontro che la Misericordia di Piancastagnaio, unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Montalcino, aveva tenuto nei locali dell’ex bocciodromo del paese sui rischi e le truffe effettuate da anonimi malviventi nei confronti delle categorie più fragili e bisognose.

In questo caso la disponibilità e la gentilezza dell’anziano si sono incontrate con chi, senza scrupoli, ha approfittato di queste doti per trafugare soldi e gioielli, ricordi questi legati ai propri cari che adesso non ci sono più. "Purtroppo sono stato derubato senza accorgermi di quanto stava accadendo – ci ha raccontato l’anziano ancora sconvolto –. Una giovane donna passava lungo la via dove abito, mentre ero fuori. Mi ha salutato con un ciao intrattenendomi poi amichevolmente come se mi conoscesse da tempo. Mi ha chiesto poi se le offrivo un bicchiere d’acqua in casa. La donna è entrata all’interno dell’abitazione, mentre una complice dall’esterno sul terrazzino faceva da palo. Purtroppo ha approfittato del momento in casa per appropriarsi di alcuni oggetti di valore in oro e del portafoglio che conteneva alcune centinaia di euro per le spese correnti". Fra gli oggetti rubati una grossa catena d’oro con medaglia e un bracciale, anch’esso d’oro, oggetti che per l’anziano vedovo rappresentavano i ricordi più cari legati alla moglie scomparsa anni addietro.

Appena si è accorto di essere stato raggirato dalle due donne, l’uomo si è recato alla stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto.