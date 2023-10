Anziano salvato dall’Arma. L’intervento lungo la Palio

Voleva farla finita. Salvato dai carabinieri. Ha scavalcato il guard rail di un viadotto che si affaccia sulla ’Palio’, deciso a lanciarsi nel vuoto. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della stazione di Monteriggioni, che con tatto, gentilezza, e una profonda conoscenza dell’animo umano hanno toccato le corde giuste, riuscendo in quella che all’inizio era sembrata un’impresa quasi impossibile. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri sulla strada di Gabricce, nel comune di Monteriggioni. Il protagonista di questa storia cominciata male e finita bene è un pensionato con alcuni problemi. Ha raggiunto il ponte che dà sulla Siena -Firenze, con l’intenzione di buttarsi di sotto. La scena di quell’uomo con lo sguardo perso che fissava il vuoto non è passata inosservata. Qualcuno ha dato l’allarme e nel giro di qualche minuto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Monteriggioni. Mentre un militare chiamava il 118 e i vigili del fuoco, il suo collega si avvicinava al pensionato per cercare di dissuaderlo dal compiere l’estremo gesto. Con un mix di discrezione, delicatezza e sensibilità il militare ha tranquillizzato il pensionato, convincendolo a desistere dal suo proposito. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Fortunatamente, non c’è stato bisogno del loro intervento. Quel carabiniere in servizio alla stazione di Monteriggioni di cui non conosciamo al momento il nome aveva appena completato il suo capolavoro: riaccendere nel pensionato, nonostante tutto, una scintilla di vita.

Marco Brogi