Non può muoversi, i volontari realizzano il sogno della 93enne: rivedere la sorella

Poggibonsi (Siena), 22 maggio 2025 – “Tutti abbiamo il desiderio di un viaggio, di essere in un luogo in un preciso momento. Non tutti ne hanno la possibilità. Noi siamo quella possibilità per chi è gravemente malato”, spiega la Misericordia di Poggibonsi. Che ha compiuto, grazie al progetto di grande valenza sociale chiamato ’L’ambulanza dei desideri’, un altro piccolo miracolo realizzando il sogno di una 93enne, Giorgia, che ha gravi difficoltà di deambulazione. Voleva tanto andare a fare visita alla sorella Rita di 86 anni, che abita fra Monteriggioni e Siena, anche lei impossibilitata a muoversi.

“Grande emozione e commozione da parte di tutti i presenti e anche dei nostri volontari Yuri e Massimo – spiega l’associazione – che le hanno lasciate alla loro intimità, ma non hanno trattenuto una lacrima nel momento in cui Rita ha detto a Giorgia ’Ma che bella sorpresa mi hai fatto oggi!’. E le mani delle sorelle si sono strette in un gesto di affetto potente”.

Istanti difficili da descrivere.

“Difficile non commuoversi anche quando Giorgia ci ha detto durante il viaggio di ritorno: ’Grazie, siete persone splendide, non pensavo di riuscire a vedere di nuovo mia sorella’. Siamo noi che ringraziamo Giorgia e Rita, perché ci hanno riempito la vita. Un altro desiderio esaudito. Avanti il prossimo”, spiega la Misericordia di Poggibonsi. “Che bellezza queste iniziative, aiutare gli altri è un dono e leggere queste cose piene d’amore e umanità fa davvero bene al cuore”, uno dei commenti sul profilo social dell’arciconfraternita. E ancora: “Complimenti, per fortuna esistono ancora persone così”.

L’obiettivo dell’“Ambulanza dei Desideri” è aiutare le famiglie a realizzare i sogni dei propri cari, “quando questi si trovano in condizioni di salute che non permettono loro di andare dove desiderano. Per esempio visitare un museo o una mostra, assistere di persona alla partita della squadra del cuore, ascoltare il mare ancora una volta”, chiarisce l’Arciconfraternita.

Per informazioni dettagliate e conoscere le modalità di accesso al servizio chiamare lo 0577936193 (opzione 1) da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30; oppure scrivere a: [email protected].