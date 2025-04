Cesvot, quasi 40mila euro per i giovani volontari del Terzo settore

Arezzo, 8 aprile 2025 – Quasi 40mila euro di finanziamenti (39.994 euro) per gli 8 progetti dell'area di Arezzo vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Giovani e associazionismo” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“Siete presente dà voce ai giovani e permette loro di diventare protagonisti della società, dando un prezioso contributo al mondo del Terzo settore e al benessere della comunità attraverso i progetti selezionati dal bando, che hanno ricadute positive sul territorio e anche sulle associazioni che lo animano e quindi sui cittadini che lo vivono” afferma Luigi Paccosi, presidente Cesvot.

“Noi giovani non siamo solo il futuro, siamo il presente. Grazie a Giovanisì trasformiamo idee in cambiamento reale per le comunità. Questo bando di mezzo milione di euro è un investimento su chi ha voglia di fare la differenza oggi” commenta Bernard Dika, coordinatore Giovanisì-Regione Toscana.

“Questa iniziativa stimola l’avvicinamento dei giovani al Terzo Settore – afferma Andrea Sassi, membro del CdI di Fondazione CR Firenze – e allo stesso tempo promuove l’innovazione a favore del territorio. Fondazione CR Firenze crede nella necessità di contaminazione del mondo dell’associazionismo con la creatività e gli stimoli delle giovani generazioni.

Per questo siamo lieti di poter contribuire a rendere possibili i progetti di questi giovani volontari”. “Un'opportunità straordinaria per il nostro territorio. Promuovere il protagonismo giovanile nel volontariato significa investire nel futuro di Arezzo, dando spazio a idee innovative e al radicamento delle associazioni nella nostra comunità.

Il ruolo dei giovani nel terzo settore è fondamentale per garantire il ricambio generazionale e per affrontare le sfide sociali con nuove energie e competenze, per questo come Amministrazione Comunale, sosteniamo con convinzione questa iniziativa, che valorizza l'impegno dei giovani e rafforza il tessuto sociale della città”, commenta l'assessore alle politiche giovanili di Arezzo Federico Scapecchi.

Otto i progetti vincitori: “EUROPA LUDENS & EUROPEAN YOUTH CAMP”, ente capofila Circolo Arci Pergine Villaggio Culturale D'Europa 2002 – Aps, ente gruppo proponente Circolo Pergine Valdarno, partner Circolo Culturale Sportivo Pratomagno, Ristorante Le Cantine di Bigiarini Flaviano, San Giovanni Calcio A5. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro. “RICamiano (Riscostruiamo Insieme Comunità che Amiamo )”, ente capofila Crescer Associazione Culturale e di Volontariato OdV, ente gruppo proponente Donne Insieme Odv – Ets, partner Comune di Capolona, Comune di Subbiano, Csa Srl, L'Albero e La Rua Societa' Cooperativa Sociale, Officina 104 Societa' Cooperativa Sociale A R.L.. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

“Re-cycle Sound: arte, musica e sostenibilità”, ente capofila Circolo Legambiente Laura Conti Associazione di Promozione Sociale, enti gruppo proponente Acb Social Inclusion Aps, Fiab Arezzo - Amici Della Bicicletta - Aps, Il Velocipede Odv, partner Electra Aps. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

“LaB Giovani: Spazio, Creatività e Comunità”, ente capofila Pratoveteri Aps, enti gruppo proponente Avis Comunale Di Pratovecchio Organizzazione di Volontariato Odv, Club Alpino Italiano - Sezione di Stia - Aps - Ets, Pro Loco - Pratovecchio Aps, partner Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Seeds Aps. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

“Nel Chill Q.B.- Qualità e Bene comune”, ente capofila Arkadia Onlus Aps, ente gruppo proponente Liberilibri Organizzazione di Volontariato, partner Arci Comitato Territoriale Valdarno Aps, Asd Minigolf Valdarno, Comune di Cavriglia, Comune di Terranuova Bracciolini. Il progetto è stato finanziato con 4.994 euro.

“Festival dei Territori Sensibili”, ente capofila Casermarcheologica Aps, ente gruppo proponente Pro Loco di Badia Tedalda Aps, partner Comune di Badia Tedalda. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

“OFFICINE SOCIAL MOVIE 2025 - Cinema Eden - giugno 2025”, ente capofila Orchestra Multietnica di Arezzo Odv, ente gruppo proponente Autismo Arezzo – Aps, partner Convitto Nazionale V. Emanuele II e Scuole Annesse, Officine Della Cultura Soc Coop, Poti Pictures Academy Aps, Unicoop Firenze. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.

“Cultura del futuro. Percorsi per una nuova sostenibilità”, ente capofila Associazione Culturale Capotrave / Kilowatt – Aps, ente gruppo proponente Floema Aps, Progetto Valtiberina – Ets, partner Associazione Culturale Effetto K, Comune Di Sansepolcro, I Citti del Fare Aps. Il progetto è stato finanziato con 5.000 euro.