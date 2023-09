Siena, raccolta fondi per la sinagoga: pioggia di insulti antisemiti

Siena, 15 settembre 2023 – Poche ore dopo il lancio della raccolta fondi per restaurare e mettere in sicurezza la sinagoga di Siena è partita un’ondata di commenti e messaggi antisemiti. I commenti antisemiti includevano l'uso di termini dispregiativi come "giudei" per descrivere gli ebrei e suggerivano che gli sforzi di raccolta fondi della comunità ebraica mirassero ad appropriarsi di fondi "immeritati" dipingendo gli ebrei come avidi e ricchi, promulgando stereotipi legati al denaro.

La Comunità ebraica di Firenze e Siena ha segnalato i commenti antisemiti all’Osservatorio sull’antisemitismo della Fondazione Cdec che monitora gli episodi di antisemitismo in tutta Italia e all’Ucei, l’unione delle comunità ebraiche italiane.

“È abbastanza doloroso – commenta Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze e Siena - vedere riemergere messaggi del genere in seguito ad una richiesta di aiuto per difendere un monumento e un pezzo di storia, della città di Siena, che è di tutti. Abbiamo letto commenti infarciti di luoghi comuni ed errori anche piuttosto grossolani, per fortuna non sono tutti così e ci sono stati anche messaggi di sostegno oltre alle donazioni che stanno continuando, ad arrivare. C’è solo da augurarci che prima o poi spariscano questi pregiudizi e vengano spazzate via offese e frasi antisemite che non appartengono a città come Siena e Firenze che hanno sempre mostrato vicinanza e sostegno nei confronti della Comunità ebraica”.

Domenica 10 settembre la Comunità ebraica di Firenze e Siena, in occasione della XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica, alla presenza del sindaco di Siena Nicoletta Fabio, del Presidente della FMPS Carlo Rossi e dei rappresentanti della Soprintendenza di Siena aveva annunciato la campagna di restauro e fundraising (https://www.firenzebraica.it/donazioni-e-pagamenti/sinagoga-di-siena/) a favore della Sinagoga di Siena la cui aula di preghiera è stata chiusa per motivi di sicurezza in seguito agli eventi sismici dello scorso 8 febbraio. Servono oltre 300mila euro per restaurare la Sinagoga di Siena. È questa la cifra stimata dall’Associazione Opera del Tempio ebraico di Firenze, fondata nel 1996 da Enzo Tayar, oggi guidata dal suo presidente, l’architetto Renzo Funaro, che si occupa fin dalla sua costituzione della conservazione dei beni ebraici in Toscana. La Sinagoga, alle spalle di piazza del Campo, presenta dissesti alla copertura e alla volta interna con lesioni sia verticali alla muratura che orizzontali alla volta. Anche la volta con il tetto rifatto negli anni ’70 presenta delle lesioni passanti.

Al momento le funzioni religiose sono state temporaneamente trasferite nel matroneo, mentre resta la possibilità di effettuare visite guidate e visitare il Museo Ebraico.