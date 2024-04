Antico Spedale. Ingresso gratis la domenica

Il 7 aprile si rinnova l’appuntamento con ’Domenica al Museo’, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, la prima domenica del mese, in tutti i musei statali e coinvolge a Siena tre importanti spazi espositivi: la Pinacoteca Nazionale, Villa Brandi a Vignano e il Museo Archeologico, che si trova allinterno del Santa Maria della Scala e che aderisce anche questo all’iniziativa ministeriale.

La Pinacoteca sarà dunque aperta dalle 9 alle 13.30; alle 11 sarà possibile partecipare ad una visita guidata della durata di un’ora e trenta minuti (costo 8 euro). È possibile acquistare il biglietto anche in Pinacoteca, il giorno stesso della visita, a partire dalle 10.30 , salvo disponibilità di posti, pertanto è consigliata la prenotazione. Villa Brandi sarà visitabile dalle 8.30 alle 13.30, questa con prenotazione. Il Museo Archeologico, infine seguirà l’orario del complesso Santa Maria della Scala

A proposito dell’Antico Spedale, da domenica prossima, ogni prima domenica del mese sarà visitabile gratuitamente. L’iniziativa fortemente voluta dalla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria fa sì che il complesso museale si ‘allinei’ ai luoghi della cultura statali che grazie all’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo’ sono a ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Una giornata speciale che si ripeterà mensilmente e che permette di rafforzare il ruolo del Santa Maria della Scala come luogo della cultura aperto a tutti; un’occasione per richiamare visitatori a Siena e far scoprire le bellezze che il vecchio ospedale custodisce. La domenica il Santa Maria della Scala e anche l’Archeologico al suo interno, sarà aperto dalle 10 alle 19.