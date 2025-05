Annuncio-choc della Misericordia di Siena: "Stop al servizio di trasporto organi"

E’ ufficiale: la Misericordia di Siena cessa il servizio di trasporto organi. L’annuncio arriva come una doccia fredda sulla comunità senese: "L’Arciconfraternita comunica con profondo rammarico che il o 31 luglio sarà l’ultimo giorno di attività del servizio di trasporto organi, svolto ininterrottamente per oltre trent’anni dai nostri volontari autisti e soccorritori.Questa decisione, estremamente sofferta, è maturata a fronte delle sempre più complesse condizioni operative in cui viene oggi svolto un servizio tanto delicato quanto poco remunerato, che richiede alta specializzazione, responsabilità e totale dedizione – si spiega –. Il trasporto organi è un’attività inserita in un complesso sistema organizzativo regionale e nazionale. In questo sistema, la Misericordia di Siena ha assicurato per oltre trent’anni la costante disponibilità di mezzi attrezzati e volontari, con reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. In Toscana, la Misericordia di Siena è l’unica organizzazione di volontariato a svolgere questo servizio con forze esclusivamente volontarie. Avremmo continuato, se le condizioni fossero state diverse. In ogni caso, manterremo la nostra missione al fianco della comunità".