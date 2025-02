Anna Paris: "Rinvio, un duro colpo"

Il rinvio al 2027 dell’attuazione della riforma sulla disabilità, come emerge dal Decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta il 24 febbraio, è un colpo durissimo per le persone con disabilità e le loro famiglie. Ancora una volta, il governo nazionale dimostra di non avere a cuore i diritti di chi ha più bisogno, scegliendo di allungare i tempi e mantenere nell’incertezza migliaia di cittadini. Questo ennesimo slittamento significa lasciare senza risposte chi attende servizi e sostegni indispensabili per una vita dignitosa. Non è accettabile". Con queste parole la consigliera regionale Pd Anna Paris interviene sulla decisione del Governo di rinviare l’attuazione della riforma della disabilità, spostandola al 2027.