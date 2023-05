Anna Ferretti pranza con Zingaretti "A Siena serve una sindaca forte"

"A Siena serve una sindaca forte che rimetta in ordine la città e dia un futuro a questa nostra comunità. E Anna Ferretti è la persona giusta". Lo ha detto Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale Pd ed ex governatore del Lazio al circolo Arci di Sant’Andrea, dove ha partecipato al pranzo di sostegno alla candidata sindaca Anna Ferretti organizzato dal Pd. "Trattandosi di elezioni comunali dobbiamo avere l’umiltà di guardare negli occhi le persone perché gli italiani da 15 anni votano sotto la cappa della paura e della solitudine di chi non vede più certezze per il domani. Ci sono problemi enormi che generano le paure e se la bella politica non le raccoglie, quelle paure diventano rabbia. La destra italiana e il populismo hanno raccolto consenso perché hanno raccolto quella rabbia ma non sanno risolverne i problemi" ha detto ancora Zingaretti.

"E noi, davanti a loro che cavalcano le grandi paure, vogliamo costruire, con una grande sindaca, la possibilità di far rinascere la speranza. Noi dobbiamo combattere perché siamo quella parte di Paese che crede nella Costituzione. Ciò che toglie la solitudine alle persone è il Comune, è quella dimensione di territorio a cui lo Stato dà la possibilità di intervenire attraverso politiche sociali, con l’idea di un città che non ha paura e rende le persone meno sole. Anna Ferretti è utile alla comunità. E questo fa la differenza" ha concluso Zingaretti.

"Noi crediamo nella giustizia, nell’equità, in una comunità coesa che sa rispondere ai bisogni dei cittadini e per questo siamo disposti a combattere. E per farlo siamo in mezzo e con la gente, con i nostri concittadini – ha aggiunto la candidata sindaca - Era venuto il momento di mettermi al servizio della mia comunità perché dobbiamo ridare respiro, capacità di pensare e di inventare ai senesi. Lo dobbiamo fare confrontandoci ma nessuno deve avere più paura di dire quello che pensa. Dobbiamo essere trasparenti in tutto". Il segretario del Pd senese, Massimo Roncucci ha chiuso salutando "il vento di fiducia che spinge la campagna elettorale".