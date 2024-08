Andrea Sanna:: "Fare la prova?. Vorrei il Palio"

Sa che può essere l’occasione giusta. Quella della vita, se saprà sfruttarla. Andrea Sanna (nella foto) è uno dei nomi in pole position per debuttare il 16 agosto, dopo che a luglio era toccato a Mattia Chiavassa nel Bruco e a Gabriele Puligheddu nella Giraffa. Basta toccare l’argomento e brillano gli occhi del fantino, 25 anni, anche lui sardo arrivato alla scuderia di Antonio Siri dopo le corse in Sardegna sin da quando aveva 12-13 anni.

Andrea Sanna metterà un giubbetto?

"Non lo so, vediamo il 13".

Si parla della Selva.

"Sì, una buona possibilità di montare qui ma non è l’unica".

C’è anche l’Onda.

"Vero".

Il capitano di Vallepiatta ha fatto il tuo nome dicendo anche che ti hanno seguito per quanto riguarda il percorso psico-fisico.

"Mi hanno seguito in tutto e per tutto, mi sono stati vicini. Se capitasse la situazione giusta sarei strafelice"

Magari anche una prova...

"Una prova? Dai... vorrei arrivare al Palio".

Ti senti pronto?

"Sì, penso che sia anche il momento giusto. Ho fatto prima la ’tesina’, poi ci sarà l’esame!".

La notte riesci a dormire?

"Dormo tranquillissimo".

E’ un buon momento per Andrea Sanna...

"A luglio ho fatto sei batterie la notte, poi quattro alla tratta. Mi sono impegnato. Cerco di fare sempre meglio. Sono molto soddisfatto".

Alla previsita con Comancio ed Estrella.

"Il primo può fare la tratta, se ci fosse necessità potrebbe anche rientrare fra i dieci".

