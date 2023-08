Andrea, esordio da tamburino Quando la Contrada è famiglia

"Da quando vive da solo, Andrea, ha iniziato a frequentare il corso di alfieri e tamburini, non mancando nessun allenamento, sempre con l’entusiasmo del primo giorno! Sabato con il cuore che scoppiava di emozione e orgoglio ha vestito per la prima volta i colori della sua Contrada. Non è solo una cosa di cavalli. #siena #Bollicine #disabilità #inclusione #contrade". Poche frasi, una bellissima storia. Fatta di genitori che amano immensamente il figlio, di un ragazzo che nonostante le difficoltà che gli ha riservato la vita si sta costruendo un’esistenza autonoma. Di una Contrada, in questo caso l’Istrice, che sa essere ’famiglia’. Una storia, quella di Andrea, che è possibile scrivere soltanto a Siena dove, appunto, in occasione della festa titolare si è monturato suonando il tamburo. Concentrato, incitato e applaudito dagli amici lungo il percorso, non ha battuto ciglio eseguendo il compito di cui sentiva tutta l’importanza.

Andrea è una persona speciale. Fa parte del gruppo storico di ’Casa Clementina’ a porta Tufi, che rientra nel percorso di autonomia personale a cui hanno sempre lavorato Asedo

e ’Le Bollicine’. "La prima esperienza stabile del ’Dopo di noi’ a Siena grazie alla Società della salute in co-progettazione con Le Bollicine. Il secondo anno del progetto si è sviluppato con un trasferimento dei 4 ragazzi che stavano in maniera stabile fuori casa, grazie alla disponibilità di un genitore che ha messo a disposizione in via del Romitorio un appartamento in comodato d’uso gratuito. E’ venuto naturale per Andrea, famiglia dell’Istrice, sempre andato in Contrada, iniziare la scuola di tamburo nel 2022.

E adesso che è tornato temporaneamente a Casa Clementina per via di lavori che devono essere fatti all’immobile, ha continuato con costanza a frequentare le lezioni nell’Istrice", racconta con un pizzico di orgoglio Letizia Cambi, presidente de ’Le Bollicine. Che annuncia un’altra novità importante a breve per Andrea: un’esperienza lavorativa. "Due anni fa sembrava un sogno usare anche solo i mezzi pubblici da soli per questi ragazzi, oggi hanno occasioni di vita vera", aggiunge.

La.Valde.