‘Ancora sulla buona strada’. Andrea Frosini si ricandida a sindaco di Monteriggioni

La campagna elettorale entra nel vivo. Al circolo Arci di Castellina Scalo, davanti a tanta gente, è andata in scena la presentazione di Andrea Frosini, candidato del centrosinistra per la corsa a sindaco di Monteriggioni alle amministrative di giugno. ‘Ancora sulla buona strada’, la frase manifesto scelta dall’attuale sindaco nel tentativo di concedere il bis e succedere a se stesso alla guida del comune. Tentativo in cui Frosini sarà sostenuto, oltre che dal suo partito, il Pd, anche da Italia Viva, Azione e Più Europa, intervenuti all’iniziativa con i loro referenti locali. "Molto è stato fatto e molto è ancora da fare, sempre con la solita passione e dedizione, per scrivere un’altra pagina e continuare un progetto lungimirante per Monteriggioni- ha detto Frosini- Voglio ringraziare tutti coloro che sono presenti. Gli obiettivi raggiunti in questi cinque anni sono il frutto di un percorso intrapreso da una comunità e da un solido gruppo che oggi decide di proseguire ancora sulla buona strada proiettati verso il miglior futuro per Monteriggioni". Frosini ha anticipato nell’occasione i punti cardine del suo programma: "Ci stiamo ancora lavorando- ha spiegato- Abbiamo deciso, per illustrarlo, di ricorrere alla metafora del viaggio. Per il lato servizi al cittadino abbiamo deciso di utilizzare il titolo ‘Un sentiero comune’, per servizi sempre più fruibili. Per le opere pubbliche e l’assetto del territorio, il titolo è ‘Ancora un nuovo traguardo’ , con l’idea di continuare a utilizzare il metodo rivolto alla programmazione, alla progettazione ed al recupero dell’esistente. ‘Una cultura diffusa, una rete di accoglienza’ , per una produzione culturale e un turismo di qualità, proseguendo anche il lavoro svolto sull’identità culturale. La filosofia utilizzata sul lato dell’associazionismo, servizi scolastici e sociale è racchiusa nella frase ‘La strada intorno a me’ , per servizi di qualità, ma anche mantenendo cittadini ed associazioni al centro dell’azione amministrativa. Infine, ‘La strada verde’, per un territorio sempre più green e tutelato". E infine: "Noi siamo la conferma di una certezza – ha concluso Frosini – la garanzia di un’amministrazione davvero al servizio della comunità e del territorio".