Anche Sei arriva a Isola d’Arbia. Rebus viabilità

Dopo Arco spedizioni e Tiemme Toscana, in attesa che si sblocchi la situazione della viabilità sul fronte Cassia e bretella di collegamento con la Due Mari, a Isola d’Arbia arriva anche Sei Toscana, con un investimento da 1,3 milioni di euro per la ’riorganizzazione funzionale e distributiva’ dell’ex Ultravox. Quell’area abbandonata da anni, dove una volta si assemblavano televisori, ospiterà ora i mezzi dell’azienda che gestisce la raccolta rifiuti. L’area una volta industriale - che doveva diventare polo sportivo con il nuovo stadio a due passi e insediamento urbano, progetti poi tramontati - sarà sempre più un’area dedicata alla logistica, con un inevitabile aumento dei mezzi in transito nella zona. E la necessità sempre più impellente di sistemare i collegamenti stradali.