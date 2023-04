Anche Pif ’stregato’ dalle figurine L’album sui fantini del Palio conquista lo scrittore e videomaker

"Anche l’album di figurine avete a Siena?": sorride Pif mentre stringe fra le mani FiguriAmoci-Il fantino. "Veramente questa è la quinta edizione…" gli risponde Giovanni Mazzini, che ne ha curato il progetto scientifico. Anche l’autore e regista palermitano, al secolo Pierfrancesco Diliberto, in città per presentare il suo ultimo libro ‘La disperata ricerca d’amore di un povero idiota’, ha apprezzato tantissimo l’album dedicato a Siena, ai suoi personaggi e alle sue tradizioni, anzi, è proprio rimasto a bocca aperta. Lui che la città del Palio la porta nel cuore, da quando è stato ‘Il testimone’ della Festa, innamorandosene all’istante.

Immancabile lo scatto con la pubblicazione in mano. E sì che anche questa edizione di FiguriAmoci sta andando a gonfie vele: tanti collezionisti, più di una ventina, hanno già vinto la stampa (il particolare) de ‘I fantini delle Contrade’ realizzate in esclusiva da Benedetto Cristofani, in premio con le tre figurine ‘A nerbo alzato’. Di ‘Zucchini d’Oro’ (stampa completa), per adesso, ne è stato invece trovato soltanto uno: in giro ce ne sono altri nove, c’è tutto quindi il tempo per poterlo ‘cacciare’ (il concorso non ha una scadenza, si protrarrà per tutta la durata della raccolta).

Un’altra novità di quest’anno, pensata per ampliare l’offerta ai tanti appassionati di FiguriAmoci, è il contenitore per tutte e cinque le edizioni dell’album: è già possibile ordinarlo inviando una mail a [email protected], il costo è di 25 euro. I contenitori saranno disponibili, nelle edicole, tra un mesetto circa, ma sarà possibile acquistarli anche in occasione del Doppy Day, lo scambio di figurine a cielo aperto che come da tradizione chiuderà virtualmente la raccolta. Quest’anno la giornata tutta dedicata allo scambio ha avuto anche un’anteprima: a pochi giorni dal lancio di FiguriAmoci, nell’Entrone, i collezionisti hanno potuto ‘barattare’ i primi doppioni.

Presente, oltre agli autori, anche un altro amico di FiguriAmoci-Siena, l’attore e sceneggiatore Massimo Reale – dal cui libro ‘I trenta assassini’ sono state tratte le frasi dei fantini a corredo dell’album – in occasione della sua rappresentazione proprio su un fantino del Palio, ‘L’uomo sottile’: sull’argomento, Massimo Reale, era proprio ferratissimo.