Anche la Croce Rossa presente all’Eroica con i propri volontari

Anche gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana hanno partecipato all’Eroica, la manifestazione che lo scorso fine settimana ha portata migliaia di persone da tutto il mondo a Gaiole in Chianti e in tutto il territorio senese. C’erano anche un ufficiale medico con personale sanitario e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, al posto di medicazione mobile che ha fatto spola tra Gaiole e Radda in Chianti. Un’altra testimonianza della passione e partecipazione per l’Eroica, che coinvolge anche le nostre associazioni di volontariato.